Ny sentralbanksjef er fortsatt i det blå

Av Bibiana Piene

Da rekker Olsen å runde av sitt virke med å holde årstalen den 17. februar.

– Vi regner med å ha en ny sjef på plass innen den tid. Vi jobber for at dette skal skje så fort som mulig. Men vi tar den tiden vi trenger for å sikre at vi tar en god beslutning, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet til NTB.

Olsen vil gå

Dersom en ny sjef ikke er på plass, er det formelt sett ikke noe i veien for at Olsen bli sittende, ettersom åremålet hans ikke går ut før ved årsskiftet 2022/23.

I pressemeldingen som ble lagt ut da Olsen i august kunngjorde at han vil fratre, sa han at han vil stå i stillingen ut februar og avslutte med sin 12. årstale.

Det betyr at han er ute 1. mars.

– Datoen har hele tiden vært tydelig, sier han til NTB.

Han mener det ikke er noe problem at det drøyer litt med beslutningen om hvem som skal bli hans arvtaker. Som kjent står kampen om stillingen mellom Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Backe.

– Men vi venter vel i en viss spenning, sier Olsen.

Skapt uro

Stoltenbergs kandidatur har imidlertid skapt uro i politiske miljøer på grunn av hans tette bånd til Arbeiderpartiet. Det er også grunnen til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har erklært seg inhabil i saken.

Ingen av kandidatene har så langt trukket sine søknader, opplyser Riiser.

– Hvis noen av de aktuelle kandidatene trekker sine søknader, vil vi informere om dette, lover hun.

Ifølge Riiser er det «minst to» aktuelle søkere til stillingen. Overfor NTB vil hun verken bekrefte eller avkrefte at departementet jobber med flere kandidater.

