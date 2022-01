NVE: Hybridkabler vil gjøre strømmen enda dyrere

Det er planlagt en satsing på havvind, men det er usikkert om strømmen derfra bare skal gå til Norge eller også til utlandet.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) konkluderer i en rapport med at strømprisen blir høyere i Norge hvis strømmen derfra også skal gå til utlandet, melder NRK.

For kraftselskapene og deres eiere vil det gi økte inntekter, siden også verdien av norsk vannkraft da vil øke.

Statnett har planer om å bygge hybridkabler som også kan sende strøm til utlandet, men har ikke fått klarsignal til dette fra regjeringen ennå. Kraftbransjen mener kabler til utlandet er nødvendig for å bygge vindturbiner i Nordsjøen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble i NRK torsdag utfordret av Frp-leder Sylvi Listhaug på om han kunne garantere at det ikke blir bygget hybridkabler. Vedum viste til at det i olje- og energimeldingen regjeringen har arvet, står at det skal bygges hybridkabler.

– Vi kommer ikke til å lage nye hybridkabler som øker strømprisen i Norge. Vi kommer til å sørge for en utbygging av havvind og energi som får prisene ned og som sikrer nasjonalt eierskap, sa Vedum.

