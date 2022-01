Det melder Dagbladet og Dagens Næringsliv torsdag.

Representantskapet i Viken Ap samles 5. februar for å stemme over om Ap går for eller mot oppløsning av fylket.

En opptelling viser nå at Akershus vil ha flertall med 51 delegater til møtet. Østfold får 28 og Buskerud 21 delegater.

Akershus Ap har tidligere gått mot oppløsning av Viken, men vil ikke binde sine delegater før avstemningen. Hver enkelt delegat fra Akershus kan dermed stemme etter egen overbevisning.