Regjeringen om nytt testregime: – Tror dette er et lettelsens sukk

– Jeg tror at for mange er dette et lettelsens sukk! For langt de fleste – både den enkelte og for samfunnet – er dette mye mindre inngripende tiltak enn å gå i karantene, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Han kommenterer de nye reglene som gjør at folk slipper karantene når de er nærkontakter til smittede, så lenge de selvtester seg daglig. Fra onsdag av skal alle kommuner kunne dele ut gratis tester til alle folk som vil ut av smittekarantene, men flere kommuner har sagt at de mangler tester.

– Forutsetningen for at vi skulle innføre dette, var at det var nok tester, sier Bjørkholt.

– Går ikke opp

Men tirsdag uttrykte altså flere kommuner bekymring for om de har nok til alle.

– Regnestykket går ikke opp sånn som ståa er nå, sa kommuneoverlege Nina Kjenstadbakk-Steinkjer i Verdal til Trønder-Avisa.

Hun kom med et eksempel på hvordan myndighetenes nye testregime slår ut:

– Om du har en familie på fire der én person er smittet, er det tre personer som skal ha elleve tester hver, altså 33 til sammen. Da sier det seg selv at det blir heftige mengder etter hvert.

I Tromsø har de allerede innført begrensninger på antall tester som deles ut.

– Grunnet midlertidig knapphet på hjemmetester på kommunens lagre kan vi kun dele ut maks tre hjemmetester til hver og en som henter gratis hjemmetester i Strandgata 41, opplyste kommunen mandag.

Alternativet er karantene

Bjørkholt i Helsedepartementet mener det er et fåtall kommuner som ikke har nok tester.

– Det er ikke grunnlag for å holde tilbake omlegging fordi noen kommuner ikke har nok tester, sier han.

Statssekretæren bekrefter at de som ikke får testet seg, må være i karantene i stedet.

– Da følger man dagens ordning, der man kan teste seg ut på dag sju.

Han understreker at testene skal være gratis. Men dersom kommunene går tomme, blir alternativet for mange å kjøpe på apotek.

Tidligere har apotekene tidvis vært utsolgt for tester. Pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1-kjeden opplyser til NTB at de har god beholdning i alle sine apotek.

– Ikke siden 4. januar har vi solgt flere selvtester på én dag som vi gjorde i går. Vi merker at flere kjøper inn selvtester og tester hele familien samtidig, sier hun.

Meldes om bekymring

NTB har vært i kontakt med kommuneorganisasjonen KS for å høre om de har oversikt over beholdningen av selvtester ute i kommunene.

– Vi har ikke noe systematisk kunnskap om dette, sier avdelingsdirektør for helse og velferd Åse Laila Snåre i KS til NTB.

Hun legger likevel til følgende:

– Fra de møtene vi har deltatt i kan vi bekrefte at det meldes bekymring fra en del kommuner når det gjelder tilgang selvtester i tilstrekkelig volum.

5 millioner tester i uka

Kommunene rapporterer om testbeholdningen til statsforvalterne, som igjen rapporterer til Helsedirektoratet.

– Vi vet hvor mange tester kommunene bestiller og hvor mange millioner tester som sendes ut hver uke, men vi vet ikke det nøyaktige antallet på lager i kommunene til enhver tid. Det varierer fra dag til dag, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Han opplyser at de trolig vil sende ut mer enn 5 millioner tester hver uke i februar og mars.

– Vi har bedt kommunene finne egnede løsninger som gjør tester tilgjengelige for de innbyggerne som trenger dem. Forsendelse i post er uaktuelt på grunn av frostrisiko, men innbyggerne kan selvsagt plukke opp tester ved kommunale institusjoner eller etater der testene er tilgjengeliggjort.

