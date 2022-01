Økning i koronainnleggelser for første gang siden før jul

Mange hundre tusen vil bli smittet de nærmeste ukene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport for uke 3.

Til tross for at det ble flere koronainnlagte i forrige uke, er det en veldig lav andel, mindre enn 0,3 prosent, av meldte koronatilfeller som har behov for sykehusinnleggelse.

Økt belastning på helsetjenesten

Det er sannsynligvis fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom, og at flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, ifølge FHI.

Det kan likevel bli en økt belastning på helsevesenet.

– Smittebølgen i vinter kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og økt fravær på grunn av sykdom og smitteverntiltak, skriver FHI.

De har en klar melding for ukene som kommer:

– Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.

Særlig uvaksinerte og eldre rammes

Nå er det særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer som rammes.

– Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskningsdose, skriver FHI.

Blant 130 nye pasienter som ble lagt inn på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 3, var 38 (29 prosent) uvaksinert, 37 (28 prosent) var vaksinert med to doser og 48 (37 prosent) var vaksinert med tre doser.

De vaksinerte innlagte har høyere medianalder enn uvaksinerte, og en større andel av de vaksinerte har underliggende medisinske tilstander som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Størst økning i aldersgruppen 30–44 år

Økningen blant innlagte i uke 3 var størst i aldersgruppen 30–44 år, mens det var en mindre økning i aldersgruppene 45–64 år og 18–29 år.

Trenden i aldersgruppen 0–17 år var stabil sammenlignet med uka før, mens det har vært en nedgang i aldersgruppen 65 år og over.

Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 17 i uke 3, mot 18 uka før.

