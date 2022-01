NRK-kartlegging: Flertall i Viken Arbeiderparti for å oppløse storfylket

Det foregår en dragkamp internt i Viken Ap om hvorvidt Viken skal oppløses eller bestå, og det hele skal avgjøres på fellesmøtet lørdag 5. februar uke.

NRK har foretatt en rundspørring som altså viser at det ligger an til at de gamle fylkene Akershus, Østfold og Buskerud vil gjenoppstå.

Det vil i så fall gå imot det kunnskapsminister Tonje Brenna og utenriksminister Anniken Huitfeldt i Akershus Arbeiderparti ønsker. De har sammen med resten av styret i Akershus Ap gått inn for å beholde storfylket.

Men nær halvparten av Ap-lagene i Akershus vil stemme for oppløsning i likhet med partifeller fra Østfold og Buskerud, noe som vil medføre klart flertall, ifølge NRKs kartlegging.

