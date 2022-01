Mange kommuner mangler fortsatt system for å ta imot testresultater

Av Anne Marjatta Gøystdal

Beslutningen om å legge om fra karantene til testregime skjedde så raskt at det ikke var mulig å få på plass en nasjonal registerløsning for positive selvtester. I stedet skal kommunene sørge for å ta imot positive testsvar.

Det er hovedsakelig to ordninger kommunene benytter: KS-løsningen KS Fiks, og IT-plattformen fra selskapet Remin.

Ifølge KS hadde 111 kommuner tirsdag tatt i bruk deres løsning, mens Remin opplyser at de har fått mottakssystem på plass for 148 kommuner. Det vil si at en mottaksordning var på plass for 259 av 356 kommuner. I tillegg har enkelte kommuner utviklet egne IT-løsninger.

– Vi vet at ca. 4 millioner innbyggere bor i kommuner som har tatt i bruk disse digitale smittesporingsverktøyene, og de resterende kommunene kan koble seg på en felles løsning, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

– Ikke et problem

Helse- og omsorgsdepartementet har oppfordret alle som tester positivt, om å registrere seg hos kommunens løsninger. De store og mellomstore kommunene har stort sett innført IT-løsningen, mens mange mindre kommuner ennå ikke har gjort det.

Det er ikke et stort problem at ordningen ikke er helt på plass, mener statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– En del mindre kommuner får system stilt til rådighet av sentrale myndigheter. Det vil komme raskt på plass, sier han.

Han påpeker at det ikke lenger er en prioritert oppgave å drive smittesporing.

– Hovedpoenget er å overvåke smitten nasjonalt. Det har ikke stor betydning om det tar litt lengre tid med noen av de mindre kommunene, sier han.

Får svar på SMS

I et brev fra Helsedirektoratet bes kommunene som ennå ikke har system innført, om å ta i bruk en av de to hovedløsningene. Fra mandag 31. januar skal kommunene innrapportere lokale smittetall hver uke til statsforvalterne.

Når man tester positivt, kan man logge seg på ved hjelp av BankID for å registrere prøvesvar for seg selv eller egne barn. Man kan også registrere nærkontakter og huke av for om disse er i en risikogruppe, for eksempel som helsepersonell, på grunn av alder eller underliggende sykdom.

– Dette gjør det enklere å prioritere en eventuell smittesporing i kommunal regi der det er aktuelt, skriver Helsedirektoratet.

Testresultatene blir imidlertid ikke sendt til det sentrale registeret MSIS eller til helsenorge.no, så positive prøvesvar fra selvtester vil ikke vises i koronasertifikatet eller bli tilgjengelig for appen Smittestopp.

