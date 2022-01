Huitfeldt: Taliban er møtt med tydelige krav

Av Gunnhild Hokholt Bjerve og Edvard Stenersen

Hun omtaler samtalene i Norge som en start og sier tonen i dialogen har vært direkte.

Blant annet har Norge forlangt at skolene i Afghanistan må åpnes for jenter over tolv år, at det gis humanitær tilgang og at folk i hele landet får tilgang til mat, medisiner og menneskerettigheter, og et mer inkluderende styresett, ifølge Huitfeldt.

– De sier de skal åpne skoler for jenter over tolv år, så gjenstår det å se om de leverer på det, sier hun til NTB.

[ Analytiker i Midtøsten til Dagsavisen om Taliban-møtene i Oslo: – Det er som å forhandle med Hitler ]

Tok opp pågripelser av aktivister

Skjebnen til de to kvinneaktivistene Zaryabi Paryani og Parwana Ibrahimkhel, som ble pågrepet etter en demonstrasjon i forrige uke, har vært tema i samtaler denne uka.

Etter først å ha avvist å ha noe med saken å gjøre, ville Taliban mandag verken bekrefte eller avkrefte at de to er i deres varetekt.

Utenriksdepartementet påpeker at Taliban har de facto kontroll i Afghanistan og dermed er ansvarlig for sikkerheten til aktivistene.

– Vi har stilt veldig sterke krav når det gjelder de to fengslede kvinneaktivistene. Så får vi se om de følger opp det når de kommer tilbake til Afghanistan, sier Huitfeldt.

– Hva er kravene dere har stilt når det gjelder de to?

– Vi ønsker at de blir løslatt. Vi har sagt at vi ønsker at de blir løslatt, svarer Huitfeldt.

[ Sonia ble pisket av Taliban: – Det var så traumatiserende og forferdelig ]

Vil fortsette dialogen

Hun understreker at det er bedre med dialog enn å sitte i Vesten og håpe det blir bedre av seg selv, men legger til at Norge ikke er naive.

– Vi tror ikke vi kommer til å endre situasjonen i Afghanistan i løpet av noen dager med samtaler i Oslo, men vi vil opprettholde kanaler som gir mulighet til å forsøke å påvirke utviklingen, sier hun.

Huitfeldt sier det også er et framskritt at Taliban har godtatt grundig politisk diskusjon med kvinneaktivister og meningsbærere.

– Det er en start, og det er jo første gang de møter dem, sier utenriksministeren.

– Det er starten på en politisk prosess, og vi vet jo ikke om den fortsetter, legger hun til.

Saken fortsetter under videoen

Nye samtaler?

Huitfeldt mener at møtene måtte holdes i Norge for å ivareta sikkerheten til aktivistene som deltok på dem.

– Vi ønsket å bringe inn veldig mange menneskerettsaktivister, og det er tryggest her i Norge. Her har vi også regi på at samtalene foregår på den måten vi ønsker, sier utenriksministeren.

Det er uklart om det vil bli flere møter.

– Så langt har vi ikke kommet. Det gjenstår også å se hva de gjør når de kommer hjem, sier Huitfeldt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen