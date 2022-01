Stortinget krever 100.000 kroner tilbake fra tidligere representant

Thomsen satt på Stortinget fra 2005 til 2017. Etter fratredelsen mottok han over 800.000 kroner i etterlønn, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen hadde Thomsen oppgitt til Stortinget i etterlønnsperioden at han var aktivt arbeidssøkende og hadde lite inntekt, men han rapporterte ikke om at han var eneste eier og styreleder for et selskap som drev serveringssted på Strømmen.

Etter at DN skrev om saken tidligere denne måneden, har Stortinget undersøkt saken, og den tidligere representanten har nå opplyst at han i september 2018 mens han mottok etterlønn fikk utbetalt 100.000 kroner i utbytte.

Stortingets administrasjon mener det skulle vært avkortet, på bakgrunn av en regelendring fra starten av året Thomsen mottok etterlønn. Han har ikke svart på DNs henvendelser, men skriver i dialogen med Stortinget som avisen har fått innsyn i:

«Jeg vil selvfølgelig tilbakebetale feilaktige utbetalinger. Det har ikke vært min hensikt å tilegne meg ytelser som jeg ikke har rett på. Alle opplysninger om utbetalinger fra Guri Stova Strømmen as er offentlige og lett tilgjengelig på nett».

