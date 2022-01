Støre om koronatiltakene: – Må ha is i magen

Men han sier likevel til VG at Danmark og Norge har mange fellestrekk, og varsler at det vil komme nyheter senest 1. februar.

– Da vi gjorde reelle lettelser 14. januar, varslet vi at vi ville la det gå to uker og ha en full gjennomgang med åpning for lettelser underveis, sier Støre.

På spørsmål om å utdype uttalelsene om at det kan komme lettelser underveis, vil han ikke svare noe mer konkret.

– Men vi må ha litt is i magen. Smittetallene går opp, nå ligger de rundt 18.000 daglig. Det var forventet. Så gikk innleggelses-tallene ned, men nå øker de moderat. Men de øker. Vi må følge med. Vi må følge med og gjøre lettelser i tråd med kontrollstrategien som ligger til grunn, sier han.

