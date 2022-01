Robert Mood: Oslo-besøket er en tydelig anerkjennelse av Taliban

– Dette er en helt tydelig anerkjennelse av Taliban. De hentes til et Nato-land der de får møte utsendinger fra USA og EU. Slik viser Vesten at man forholder seg til Taliban og anerkjenner at det er de som kontrollerer Afghanistan, sier Robert Mood til Vårt Land.

Mood er tidligere generalløytnant og FN-observatør i Syria. Han tror Taliban vil bruke Oslo-besøket for å befeste posisjonen i Afghanistan.

– Taliban vil åpenbart bruke dette som en seier. Etter besøket kan de reise tilbake og fortelle folket i Afghanistan at de er lovet mer humanitær hjelp og si at det internasjonale samfunnet nå anerkjenner at Taliban har kontroll, sier han.

[ Dagsavisen mener: Et klassisk rage-bait, i kjent Frp-stil ]

Mood støtter helhjertet opp om samtalene med tanke på den humanitære situasjonen i landet, men er kritisk til valg av Oslo som møtested. Han mener Doha i Qatar hadde vært bedre fordi det er mer nøytral grunn.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) avviser at Oslo-besøket er en anerkjennelse av Taliban, men forstår at folk reagerer.

Saken fortsetter under vidoen

– Vi har stor forståelse for at mange synes det er vanskelig og er kritiske til at vi arrangerer disse møtene i Norge. Dette gjelder særlig for dem som har mistet sine kjære i Afghanistan, skriver hun i en epost.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen