Nordmenn er mer positive til rikfolk

Forskerne bak studien mener vi må parkere påstanden om at nordmenn har spesielt negative holdninger til landets rikeste.

– I motsetning til det mange liker å påstå, er ikke det norske folk spesielt negative til de rike. Vi tror ikke de har blitt velstående ved å ta egoistiske valg i livet, sier professor Bertil Tungodden.

26.000 deltakere fra over 60 land har deltatt i studien. Den viser at folk i Canada, USA og Australia er mest positive til de rike, Norge er på tolvteplass. Mest negativ til de rike er man ifølge studien i India, Pakistan og Bangladesh.

Studien viser at et flertall i verden mener de rike har vært egoistiske. Forskerne peker på at det særlig er folk fra land med mer korrupsjon og svakere institusjoner enn Norge som mener de rike er egoistiske.

Jo rikere og mer utdannet du er, jo bedre synes du om de rike, mener forskerne.

