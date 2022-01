Kun kvinner får stemmerett på parolemøte før 8. mars i Oslo

Det er klart etter at 8. mars-komiteen i Oslo har strammet inn vedtektene, skriver Klassekampen.

Parolene i 8. mars-toget på kvinnedagen i Oslo bestemmes på et parolemøte. Tidligere har alle som ikke identifiserer seg som menn, hatt tale-, forslags- og stemmerett på dette møtet. I år er vedtektene endret etter forslag fra Kvinnegruppa Ottar og Kvinnefronten.

Elisabeth Gammelsæter, talsperson for 8. mars-komiteens arbeidsutvalg, sier at bakgrunnen for endringen var et ønske om et tydeligere fokus på kvinnesak.

– Kvinnesak skal stå i sentrum. Så anerkjenner vi at kjønnsproblematikk og identitet har blitt mer komplisert med årene, og at flere ikke føler seg komfortable i det kjønnet de er født i. Det er viktig å uttrykke solidaritet med dem som opplever dette, sier hun.

