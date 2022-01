FHI anbefaler fjerde dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Så langt har kun om lag 6.000 personer av de som trenger det, fått en fjerde dose, opplyser FHI.

Det er bekymringsfullt, mener assisterende direktør Geir Bukholm i FHI. Han påpeker at det er 75.000 brukere av immunsupprimerende legemidler i Norge.

Personer som har alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling, har dårligere respons på vaksiner. I tillegg er risikoen for å bli alvorlig syk høyere ved koronasmitte.

En del av disse pasientene ble derfor høsten 2021 anbefalt tre doser koronavaksine som del av grunnvaksinasjonen. For denne gruppen blir dermed oppfriskningsdosen dose nummer fire, opplyser FHI.

Denne kan gis allerede tre måneder etter tredje dose.

FHI har informert kommunene og spesialisthelsetjenesten om viktigheten av å gi denne gruppen rask tilgang til oppfriskningsdosen.

– Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege eller spesialist, eller et nytt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist, og kommunene skal være klar over at det innebærer at de skal få tilbud om en fjerde dose, sier Bukholm

