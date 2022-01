Egeland om Taliban: – Sanksjonene må opphøre

Saken er oppdatert

Vestlige land har skrudd igjen pengekrana etter Talibans overtakelse i Afghanistan.

– Sanksjonene holder oss tilbake. Vi kan ikke redde liv uten at sanksjonene oppheves. De skader de samme menneskene som Nato brukte milliarder av dollar på å forsvare fram til august, sier Egeland til pressen utenfor Soria Moria.

Flyktninghjelpen er blant flere hjelpeorganisasjoner som møtte Taliban til samtaler tirsdag.

Før møtet varslet Egeland at hjelpeorganisasjonen ville være krystallklar på prinsippet om at jenter og gutter må få lik tilgang til undervisning.

Ber om eksempler

Etter møtet fortalte Egeland at de fikk klare, forpliktende løfter fra Taliban om at jenter skal få undervisning på alle nivåer fra mars av. De lover også at de vil beskytte minoritetene.

– De ber oss komme med eksempler der vi ser store problemer på provinsnivå. Det vil vi gjøre, sier han.

Egeland sier han tror at makthaverne i Kabul ønsker å følge opp sine løfter.

– Men om de vil klare å få den enkelte kommandanten i alle disse hundrevis av provinser og småsteder til å leve slik de bør…det tror jeg kan ta tid, sier han.

Han oppfordrer vestlige land om å sende representanter til Kabul og snakke med myndighetene der.

– En kortslutning

Flere har kritisert at Taliban er invitert til Oslo for samtaler. Egeland har beskjeden klar til kritikerne:

– Det er jo en kortslutning uten like. Vi må jo snakke med dem som har kontrollen i de landene der folk lider nød. Vi snakker med dem som gjør det mulig for oss å redde liv, det gjør vi alle steder, sier han.

Egeland mener ikke bare Taliban, men også de vestlige landene må jobbe hardt. De må lette på sanksjonene slik at det blir mulig å overføre penger til Afghanistan, mener han.

– Nato gikk ut døren i august og lot 40 millioner afghanere, først og fremst kvinner og barn, være igjen med oss. Og så har man sanksjoner som gjør det nesten umulig å drive virksomhet, sier sjefen for Flyktninghjelpen.

Han sier banker ikke vil overføre nødhjelpsbevilgninger til Afghanistan på grunn av sanksjonene. Dessuten står lønningene til afghanske lærere, sykepleiere og leger på sperrede kontoer i Washington.

– De har blitt finansiert av Vesten i 20 år, påpeker han.

