I Bærum er det registrert rekordmange 994 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er nesten 200 flere enn dagen før.

I nabokommunen Asker er det også registrert rekordmange nye koronasmittede, med 583 tilfeller det siste døgnet.

Ved Bærum sykehus er sju pasienter innlagt med covid-19 mandag, noe som er to færre enn dagen før. Antallet innlagte har ifølge Budstikka ligget på et stabilt lavt nivå i hele januar, til tross for høye smittetall. På det meste har tolv personer vært innlagt med korona.

