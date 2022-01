Slik er de nye reglene for koronatesting

Søndag sendte Helsedirektoratet et brev til alle landets kommuner der de informerte om de nye reglene for koronatesting. Det kommer etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fredag kveld offentliggjorde regelendringene.

De nye reglene innebærer at personer som har fått oppfriskingsdose av koronavaksinene og tester positivt på selvtest, ikke lenger behøver å ta en bekreftende PCR-test. Disse oppfordres i stedet til å registrere resultatet på kommunenes nettsider.

– En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle, skriver Helsedirektoratet i brevet til kommunene.

[ Sondre Lerche i portrettet: – Jeg har bare vært gift en gang. Og det fikk også sin plate (+) ]

Heller ikke personer som har fått to vaksinedoser, og som tidligere i løpet av de siste tre månedene har vært koronasmittet, trenger å ta PCR-test ved positiv hurtigtest.

Andre grupper bør likevel fortsatt få muligheten til å teste seg, skriver Helsedirektoratet på nettsidene sine:

Saken fortsetter under videoen

* Personer som ikke har fått oppfriskningsdose, kan fortsatt ta en bekreftende test på kommunal teststasjon hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.

* Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, bør få tilbud om bekreftende test.

* Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer, bør få tilbud om en bekreftende prøve med PCR-analyse hvis det har betydning for diagnostikk og behandling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen