Medlem i Taliban-delegasjonen politianmeldt i Norge

Det er medieviter og norsk-afghaner Zahir Athari som har levert en politianmeldelse mot Mohammed Anas Zadran, som også er kjent som Anas Haqqani.

– Vi har politianmeldt ham for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, sier Athari til NRK.

Anas Haqqani er seniorrådgiver i innenriksdepartementet i Afghanistan og er et av de 15 medlemmene i delegasjonen som i tre dager skal ha forhandlinger på Soria Moria hotell i Oslo.

– Han og nettverket har stått bak de mest dødelige angrepene mot sivilbefolkningen i Afghanistan siden 2001. Det gjør vondt at han kommer som en respektert gjest her i Norge, istedenfor å bli tatt i håndjern til talebenken i menneskerettighetsdomstolen i Haag, sier Athari.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier de ikke hadde innflytelse på hvem Taliban sendte til Norge.

– Vi vet at flere av disse er ettersøkt. Det er derfor de har kommet til Norge på den måten de har kommet, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarer invitasjonen av Taliban til Norge, men sier han har forståelse for at det kommer reaksjoner.

– Afghanistan er på randen av kollaps, og muligheten for en massiv flyktningbølge, og at terror igjen får fotfeste. Norge har en forhistorie som gjør at Norge kan legge til rette for samtaler mellom Taliban og sivilsamfunnet, sier Støre til VG søndag kveld.

