Eriksen Søreide: – Helt nødvendig å snakke med Taliban

Hun viser til den voksende sultkatastrofen i Afghanistan, der rundt 23 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, har akutt behov for nødhjelp.

– Det er Taliban som kontrollerer hvilke organisasjoner som får komme inn med hjelp til sivilbefolkningen, hvor de får operere og under hvilke forutsetninger, og derfor er det helt nødvendig for det internasjonale samfunnet å ha samtaler med Taliban, skriver Eriksen Søreide i en pressemelding.

– Høyre oppfatter at det er USA og EU som står i spissen for samtalene som nå foregår i Norge, og at formålet er å legge press på Taliban, stille krav og ansvarliggjøre dem, blant annet knyttet til menneskerettigheter og jenters skolegang, skriver hun.

