Bussene i Oslo åpner fordørene igjen

Det gjelder alle busser som kjøres på oppdrag fra kollektivselskapet Ruter.

Avgjørelsen om å igjen åpne dørene foran er tatt i samarbeid med operatørselskapene og hovedverneombudene, opplyser Ruter i en pressemelding.

Det er foreløpig ikke mulig å betale kontant om bord i bussene. Reisende oppfordres til å kjøpe billett på forhånd, aller helst i Ruter-appen.

Ruter minner om at det fortsatt er påbud om å bruke munnbind hvis man ikke klarer å overholde en meters avstand til andre. Det er ønskelig at man bruker munnbind ved påstigning, da avstand til fører vil være under avstandskravet.

Den første seteraden vil fortsatt være avsperret.

