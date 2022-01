Flyet med Taliban-delegasjon har landet på Gardermoen

Det innleide flyet landet på Gardermoen lørdag kveld. Statssekretær Henrik Thune i Utenriksdepartementet bekrefter til VG at det er Norge som leier flyet som har fraktet Taliban-delegasjonen fra Afghanistan til Norge.

– Norge betaler leie av flyet for Talibans delegasjon og også reisen for representantene for det sivile samfunn. Leiefly for Talibans delegasjon er valgt etter en vurdering av ulike praktiske og sikkerhetsmessige forhold.

Delegasjonen som skal bestå av 15 menn, ledes av utenriksminister Amir Khan Muttaqi, går det fram av en Twitter-melding lagt ut av Taliban-talsmann Abdul Qahar Balkhi.

