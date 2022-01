Kulturministeren inviterer til kulturen, idretten og frivilligheten til nytt møte

På møtet kan den som vil, både komme med kommentarer og stille spørsmål om reglene som gjelder for smittevern nå, opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

14. januar presenterte regjeringen lettelser i smitteverntiltak med betydning for blant annet kulturlivet og idretten, og denne uken åpnet de for flere i publikum på arrangementer med faste tilviste plasser. Mange aktører mener likevel reglene er altfor strenge.

En ny vurdering av smittetallene er varslet i starten av februar. I mellomtiden skriver departementet at de ønsker en god og tett dialog for å finne gode løsninger for kulturen, idretten og frivilligheten.

