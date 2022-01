KrF justerer prinsipprogrammet

Startskuddet for den omfattende prosessen startet under fredagens landsstyremøte, skriver Vårt Land.

– Det vil gå over etapper, men det skal være et skikkelig og grundig arbeid der folk skal kjenne seg igjen. Samtidig skal vi tenke at vi befinner oss i 2023-2025, sier KrF-leder Olaug Bollestad til avisen.

Det er landsstyret som setter opp hvilke temaer som skal diskuteres, og en arbeidsgruppe skal jobbe videre med prosessen. Hvem som skal lede arbeidet, er ennå ikke kjent. Det nye prinsipprogrammet vil bli behandlet på landsmøtet. Partiet har landsmøte annethvert år, og det holdes neste gang i 2023.

Sist KrF gjennomførte en større ideologisk prosess, var i forkant av landsmøtet i 2013. Da handlet det om å endre partiets bekjennelsesparagraf, slik at også ikke-troende kunne få tillitsverv i partiet.

