19 straffesaker i kø til Høyesterett på grunn av advokatstreik – fortsatt ingen løsning

De siste to månedene er det blitt sluppet inn dobbelt så mange straffesaker som sivile saker til Høyesterett, skriver Rett24.

For 10 uker siden startet Advokatforeningen en aksjon etter at Støre-regjeringen i tilleggsproposisjonen til neste års statsbudsjett bare foreslo å øke salærsatsen med 22 kroner, til 1.107 kroner. Kravet fra Advokatforeningen var 1560 kroner.

Foreningens medlemmer har siden nektet å påta seg forsvareroppdrag i Høyesterett.

I løpet av disse 10 ukene har ankeutvalget til Høyesterett besluttet å fremme 22 straffesaker og 10 sivile saker. Til sammenligning ble det i fjor behandlet 30 straffesaker og 61 sivile saker i Høyesterett.

Situasjonen har ført til at det er 19 uberammede straffesaker på vent. Det vil si at det ikke er fastsatt tid for når de skal gå for retten.

Justisminister Emilie Mehl (Sp) inviterte sist uke Advokatforeningens leder til et møte, som ble holdt tirsdag denne uken.

– Budskapet var at både hun og departementet er opptatt av å få løst denne saken. Hun ser at aksjonen skaper problemer for avviklingen av saker i Høyesterett, og det var egentlig et møte hvor vi fikk anledning til å utveksle synspunkter, sier leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen.

