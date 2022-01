Tradisjonen brutt – ingen bilgave til prinsessen på 18-årsdagen

– Grunnet kongehusets gaveregler vil KNA ikke gi bil til prinsesse Ingrid Alexandra når hun fyller 18 år fredag, opplyser kommunikasjonssjef Thomas A. Groot i den tradisjonsrike organisasjonen Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) til NTB.

Dermed er en tradisjon som nesten rakk å bli 100 år gammel, over.

I 1924 ga KNA en bil i gave til daværende prins Olav.

Siden har de fulgt opp ved å gi:

* En Peugeot 203 til prins Harald på 18-årsdagen i 1955

* En Peugeot 205 XS til prinsesse Märtha Louise i 1989

* Og en Peugeot 205 XT til kronprins Haakon da han fylte 18 i 1991

Kritisk forfatter

I en kronikk i VG i fjor skrev forfatter Ulrik Eriksen at kongefamilien måtte si nei til bilgave når Ingrid Alexandra blir 18 år. Han begrunnet dette blant annet med at bilbruk er skadelig både for klima og byutvikling.

Slottet svarte med å påpeke at deres gavereglement fra 2015 utelukker gaver fra kommersielle aktører.

Eriksen sådde likevel tvil ved om dette ville utelukke en bil-gave, siden KNA ikke er kommersielle, men en interesseorganisasjon.

Nå feier imidlertid KNA all tvil av banen og bekrefter at det ikke blir gitt noen bil til prinsesse Ingrid Alexandra.

– På hennes bursdag vil prinsessen imidlertid gjøres til livsvarig KNA-medlem på linje med hennes far og bestefar, sier Groot i KNA til NTB.

Slottet gjør det også klart at det uansett ikke ville vært aktuelt å ta imot en slik gave.

– Hans majestet kongen ga på 90-tallet offentlig uttrykk for at det i fremtiden er uaktuelt for kongefamiliens medlemmer å motta bil som gave. Jeg viser også til Det kongelige Hoffs gavepolicy fra 2015. Det er uansett ikke aktuelt å ta imot en slik gave, opplyser Slottet til NTB.

Solid samling

Selv om prinsessen ikke får sin egen bil i gave, har hun trolig tilgang på flere biler gjennom familien. Slottet har en imponerende samling som inkluderer flere historiske prakteksemplarer.

– Roadmasteren fra 1939 er kanskje den mest kjente av bilene. Dette er bilen som brakte kong Haakon, kronprinsesse Märtha og barna fra Honnørbryggen til Slottet 7. juni 1945. Den var en gave til kronprins Olav og kronprinsesse Märtha fra General Motors under reisen til USA i 1939, skriver kongehuset i en artikkel fra 2016 om flere av bilene.

Den nevnte roadmasteren kalles ofte «frigjøringsbilen» og ble brukt da kongeparet suset rundt i gatene i Oslo under 17. mai-feiringen i koronaåret 2020.

Kronprinsparet har også eid en Tesla privat.

Fyldig gaveliste

Selv om det ikke blir noen bil, kommer prinsessen uansett til å få en andre rekke gaver til 18-årsdagen. Fredag formiddag tar hun imot flere personligheter fra det offentlige Norge på Slottet, og mange av dem har med seg overraskelser til henne.

Blant annet skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), forsvarssjef Eirik Kristoffersen, biskop Ingeborg Midttømme og Oslo-ordfører Marianne Borgen innom for å gratulere arveprinsessen.

Da prinsessen konfirmerte seg, fikk hun blant annet en bunad fra Øst-Telemark i gave fra kongeparet. Av regjeringen fikk hun et naturreservat oppkalt etter seg – Prinsesseåsen naturreservat på Bygdøy, og av Stortinget fikk hun turutstyr.

For øvrig fikk prinsessen skred- og toppturkurs av politiet, surfekurs av fylkesmennene, turkopp av Sametinget og naturopplevelser av Oslo kommune. Hun fikk også Norges lover, tre bøker med LOs historie, flere bibelutgaver og et par smykker.

