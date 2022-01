Høyre foreslår å fjerne vern av ti vassdrag

390 norske vassdrag er vernet mot utbygging, og torsdag fremgår det hvilke av dem Høyre vil åpne for den «skånsomme kraftutbyggingen» deres energi- og miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup har tatt til orde for.

På lista er åtte vassdrag i Vestland, ett i Trøndelag og ett i Nordland.

– Vi har sett på de vassdragene hvor utbygging kan gi viktig flomsikring og samtidig ivareta naturverdier, sier energipolitisk talsperson Bård Ludvig Thorheim i Høyre til NRK.

Det er politisk strid om hvorvidt det bør åpnes for utbygging i vernede vassdrag, og ved nyåret åpnet også Ap for utbygging. Forrige uke sa NVE at gevinsten ved utbygging vil være liten, men at det er mye å hente i energieffektivisering.

Disse elvene foreslås åpnet for kraftutbygging:

* Opo i Ullensvang, Vestland

* Vossavassdraget, Vestland

* Granvinsvassdraget, Vestland

* Eikedalsvassdraget, Vestland

* Flåmsvassdraget. Vestland

* Strynevassdraget, Vestland

* Gjengedalsvassdraget, Vestland

* Løkjelsvassdraget i Etne, Vestland

* Verdalsvassdraget, Trøndelag

* Vefsnavassdraget, Nordland

Gjengedalsvassdraget er teknisk sett ikke vernet, men fikk i 2018 nei til utbygging, skriver NRK. Høyre har også forslag til vassdrag i Oppland og Hedmark hvor vern kan fjernes, men disse vil partiet ennå ikke navngi.

