Dataangrep mot Røde Kors rammet også Norge

Norges Røde Kors bekrefter at dataangrepet også omfatter opplysninger om savnede personer som er lagt inn fra Norge.

– Vi har brukt natta og formiddagen til å undersøke nærmere og har funnet ut at opplysninger om rundt 5.000 saker som er lagt inn fra Norge i ICRCs systemer, kan berøre rundt 7.500 personer over hele verden, sier Ivar Stokkereit, leder av Folkerettsenheten i Norges Røde Kors til NTB.

Han understreker at datasystemene til Norges Røde Kors ikke er rammet.

– Vi gjør alt vi kan for å finne ut hva som har skjedd. Det sier seg selv at dette er sensitive opplysninger, selv om vi i utgangspunktet følger våre retningslinjer om å begrense risiko og skade ved å legge inn så lite persondata som mulig, sier Stokkereit. Det er heller ikke lastet opp persondokumenter i systemet fra norsk side.

– Dette er et helt uakseptabelt angrep på en humanitær organisasjon. Det er et svært alvorlig datainnbrudd som rammer svært sårbare personer, sier han, og opplyser at alle relevante norske myndigheter også er varslet om angrepet.

Persondata og konfidensiell informasjon om mer enn 515.000 personer fra 60 av ICRCs grupperinger rundt om i verden er omfattet av dataangrepet.

Det dreier seg om «sårbare mennesker», blant annet savnede, folk som sitter fengslet og folk som er separert fra familien på grunn av konflikt, migrasjon og katastrofer.

