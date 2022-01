Aktor med sterk gjennomgang av alle som ble skutt og skadd på Utøya

Retten som skal ta stilling til Anders Behring Breiviks (42) begjæring om prøveløslatelse, har dermed fått høre detaljer om alle som ble drept av ham i regjeringskvartalet og på Utøya, og alle som ble skutt og skadd 22. juli 2011.

Torsdag ble det en gjennomgang av alle som ble skutt og skadd på Utøya. Det ble en sterk seanse der aktor Hulda Karlsdottir kort fortalte om ungdommenes opplevelser og hvordan de ble skutt.

Da aktor leste opp punktet om skadene en 18-åring fikk, måtte hun ta en pause etter å ha fortalt retten hvordan 18-åringen har forklart at hun holdt en venninne i hånden og merket at hun døde.

Aktor sa at forklaringene fra de skadde og overlevende tydelig viser at terroristen hadde til hensikt å drepe alle som var på øya.

Til sammen ble 69 personer drept og 33 skutt og skadd av massedrapsmannen på Utøya 22. juli 2011. Dette kom i tillegg til de åtte drepte og ni alvorlig skadde fra bomben i regjeringskvartalet i Oslo.

Viste til retorikken

Karlsdottir dokumenterte også retorikken massedrapsmannen i hovedforhandlingen i 2012 brukte om terrorangrepet og de mange ofrene.

Da viste hun blant annet til at han forklarte at han skjøt ofre som hadde falt, i hodet for å sikre seg at de ble drept.

42-åringen har i denne rettsrunden forklart at han kun husker bruddstykker fra 22. juli nå.

– I 2012 var tiltaltes hukommelse helt intakt om det som foregikk 22. juli, sa aktor og viste til hans egne forklaringer.

Hun viste blant annet til at han har forklart at han ønsket å skremme så mange som mulig ut i vannet, slik at de skulle drukne.

– Han ville bruke vannet som masseødeleggelsesvåpen, sa Karlsdottir.

Satt stille og hørte på

Under aktors gjennomgang satt den forvaringsdømte terroristen stille i stolen og fulgte tilsynelatende godt med uten å vise noen reaksjoner.

Aktor gikk også gjennom problemene terrorangrepet medførte for statsforvaltningen.

– I tillegg til tapet av dyktige medarbeidere måtte en rekke ansatte sykmeldes på grunn av til dels betydelige fysiske og/eller psykiske skader. Også for ansatte som ikke var på arbeid 22. juli 2011, har det vært en stor belastning å få arbeidsplassen ødelagt av et terrorangrep, leste Karlsdottir opp fra tingrettsdommen mot Anders Behring Breivik som kom et drøyt år etter terrorangrepet.

I 2012 ble det anslått at et nytt regjeringskvartal ville koste mellom 5 og 10 millioner kroner og at det ville kunne stå ferdig etter mellom 10 og 12 år.

I fjor høst skrev Aftenposten at totalanslaget nå ligger på opptil 40,7 milliarder kroner. De første departementene kan etter planen flytte til nytt regjeringskvartal i 2025/2026.

Det som nå gjenstår i saken er prosedyrene til aktor og forsvarer Øystein Storrvik.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen