Regjeringen og SV enige om lønnsstøtte – avvikler kompensasjonsordningen for næringslivet

– Siden vi styrker lønnsstøtteordningen i februar, så trapper vi noe ned på kompensasjonsordningen for næringslivet, sånn at i februar blir maksimal støtteprosent 70 prosent i stedet for 85 prosent som var foreslått, sier leder i finanskomiteen på Stortinget, Eigil Knutsen (Ap) til NRK.

Det innebærer at bedrifter maksimalt kan motta 4 millioner kroner for månedene november og februar, i motsetning til desember og januar da maksbeløpet var på 7,5 millioner.

Støtteordningen skal også bedres for sesongbedrifter, slik at de ikke mister ansatte fra desember.

Støtteordningene er en del av regjeringens koronakrisepakke på om lag 20 milliarder kroner.

[ Dagsavisen mener: Støres start ligger an til å få stempelet godkjent ]

SV og regjeringen er også blitt enige om den endrede kompensasjonsordningen for næringslivet. Det opplyser Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

Etter 28. februar avvikles denne ordningen. Selskaper som mottar støtte, får begrenset mulighet til å øke lederlønninger.

Blant annet blir det nå lagt inn det Kaski kaller «sosiale krav», som restriksjoner på ekstraordinære bonuser og økte lederlønninger for selskaper som mottar støtte.

– Vi legger til krav om at det heller ikke skal gjennomføres ekstraordinære lønnsutbetalinger eller bonusutbetalinger. Det er så det ikke skal være mulig å omgå utbytteforbudet som ligger i ordningen, sier hun.

Det skal føres etterkontroll på ordningen, og man kan måtte tilbakebetale støtten dersom man har gjort typen disponeringer som omgår utbytteforbudet, forklarer Kaski.

