Hvem skal lede LO til 2025? I år skal valgkomiteen jobbe på en ny måte

På sommerens LO-kongress skal det velges en ledelse fram til neste kongress i 2025.

Nytt av året er at LO skal sette ned valgkomiteen lenge før organisasjonens 35. ordinære kongress fra 30. mai til 3. juni. Det skjer allerede på møtet i representantskapet i LO 22. februar. Dette er mye tidligere enn hva LO har gjort før.

Vanlig kutyme for Norges største arbeidstakerorganisasjon har vært å sette ned valgkomiteen ved starten av selve kongressen – som altså avholdes hvert fjerde år. Det betyr at valgkomiteen får mye bedre tid på å jobbe enn man har hatt før.

– Dette er veldig positivt. Det nye og spennende nå er at valgkomiteens innstilling skal bli kjent i god tid før kongressen starter. Dermed vil kandidatene til ny LO-ledelse være godt forankret i fagbevegelsen før valget på kongressen, sier LO-sekretær Terje Olsson til FriFagbevegelse.

Vil snakke med valgkomiteen

Valgkomiteen skal altså settes ned på representantskapsmøtet i LO 22. februar og komme med sin innstilling i god tid før LO-kongressen.

– Å gjøre dette på forhånd kan utløse store spenninger i en organisasjon, men jeg har ingen grunn til å tro at det vil skje nå, sier LO-sekretæren.

Selv har ikke Peggy Hessen Følsvik avgjort om hun stiller til gjenvalg som LO-leder, dersom det er ønske om det.

– Jeg skal snakke med valgkomiteen når vi kommer så langt. Vi får se hva det blir til, sier Følsvik til FriFagbevegelse.

Kongressvedtak fra 2017

Bakgrunnen for omgjøringen er et vedtak fra forrige LO-kongress i 2017. For at valgkomiteen skulle få bedre tid til å håndplukke sine kandidater til ledelsen, ble det bestemt å velge denne komiteen på siste møte før kongressen avholdes. På den måten unngår man å havne i tidsnød.

Tidsrommet fra representantskapsmøtet 22. februar til oppstarten av LOs øverste organ på Folkets Hus i Oslo 30. mai er på drøyt tre måneder.

Terje Olsson ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013. Han kom da fra vervet som hovedkasserer i EL og IT Forbundet.

Han har gode erfaringer med å gjøre prosessen fram mot valg av en ledelse mer åpen. Fra tiden hans i forbundet var det vanlig praksis å sette ned valgkomiteen i forkant av landsmøtene.

– Å gjøre det på denne måten betyr at det kan settes av mer tid til sonderinger og diskusjoner. Det er bra, mener LO-sekretæren.

Positivt mottatt hos EL & IT

Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet, deler Olssons oppfatning.

– Vi mener det er fornuftig å sette ned valgkomiteen i forkant av kongressen. Det er også en praksis vi benytter oss av i forkant av landsmøtet, sier Hennum til FriFagbevegelse.

– På denne måten får valgkomiteen bedre tid til å jobbe og gjøre nødvendige undersøkelser og intervjuer, samtidig som det bidrar til større åpenhet rundt prosessen, sier EL & ITs nestleder.

I LO er det tradisjon for at den lengstsittende forbundslederen i LOs sekretariat som også er leder av valgkomiteen. I dag er det forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet.

Valgkomiteen settes sammen etter kjønn, bransjer og forbund i privat og offentlig sektor. Alle skal føle seg representert.

[ LO-lederen vet nøyaktig hvilke saker det haster mest å ta fatt på i 2022 ]

Favoritt til å bli gjenvalgt

Det er ingen tvil om at Peggy Hessen Følsvik er favoritt til å fortsette som LO-leder. Hun har et sterkt kandidatur og er godt likt.

LO må imidlertid øke aldersgrensen for sine ledere dersom Følsvik skal forlenge sin periode på toppen av Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Reglene sier at man ikke kan velges til et verv i LOs øverste ledelse hvis man er over 60 år. En komité i LO foreslår nå å heve denne grensa til 65 år.

Tidligere har lederne i de to største LO-forbundene, Fagforbundets Mette Nord og Fellesforbundets Jørn Eggum, støttet at ledelsen i LO kan velges etter fylte 60 år, ifølge VG.

Det åpner for at Følsvik blir gjenvalgt til 2025.

Sju eller åtte personer?

LOs valgte ledelse vil trolig telle sju eller åtte personer, men bare de fire øverste – lederen, begge nestlederne og førstesekretæren – har stemmerett i sekretariatet og på kongressen.

Dermed er det viktig hvilke forbund som får inn sine kandidater der. 1. nestleder er dessuten stedfortredende LO-leder når det trengs.

Ledelsen i LO består i dag av sju personer etter at forrige leder, Hans-Christian Gabrielsen, døde 9. mars 2021 og Peggy Hessen Følsvik ble valgt til hans etterfølger på LOs representantskapsmøte 6. mai.

Endringen fra åtte til sju tillitsvalgte innebar at Roger Heimli rykket opp fra å være 2. nestleder til å bli LOs eneste nestleder. Han har nå ansvaret for tariffpolitikk, slik Peggy Hessen Følsvik hadde som 1. nestleder.

I utgangspunktet skulle det ha vært LO-kongress i fjor, men organisasjonens øverste organ ble utsatt til i år som følge av koronasituasjonen.

En kongressperiode i LO er fire år, men siden årets kongress er utsatt, vil den som blir valgt som LO-leder i månedsskiftet mai/juni, bare sitte i tre år, til neste ordinære kongress i 2025.

[ LO-ledelsen er valgt fram til 2021: Hva skjer når kongressen er utsatt til 2022? ]

Først publisert på FriFagbevegelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

LO-ledelsen i dag

Dette er de sju tillitsvalgte i dagens LO-ledelse:

Peggy Hessen Følsvik, leder (Handel og Kontor)

Roger Heimli, nestleder (Fagforbundet)

Julie Lødrup, førstesekretær (NTL)

Terje Olsson, LO-sekretær (EL og IT Forbundet)

Trude Tinnlund, LO-sekretær (Fellesforbundet)

Are Tomasgard, LO-sekretær (Industri Energi)

Kristin Sæther, LO-sekretær (Fagforbundet)

---