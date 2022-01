I rapporten skriver FHI at det var sju påvisninger av varianten 4. januar, men at dette hadde økt til 611 påvisninger 19. januar.

Virusvarianten som kalles BA. 2, er påvist hovedsakelig i Oslo.

Egenskapene til undervarianten er ikke kjent annet enn at denne er mer smittsom enn den originale omikronvarianten (BA. 1) og øker tilsvarende i Danmark og Sverige og kan se ut til å ta over for BA. 1 allerede, ifølge FHI.

