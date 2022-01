Om lag hver tredje tomatbonde vil legge ned i år

Skyhøye priser på strøm og gass har ført til at både tomatbønder og flere andre veksthusprodusenter sliter med å få regnestykket til å gå opp.

Det viser en årlig kartlegging utført av Grøntprodusentenes samarbeidsråd, skriver Nationen.

– I år vil 27 prosent avstå fra å produsere tomater på grunn av den økonomiske situasjonen. Mange sitter også fremdeles på gjerdet, sier konsulent Bjarte Åsbø i samarbeidsrådet til avisa.

Kartleggingen ble gjennomført før regjeringen varslet at støtteordningen for strøm til veksthus skal øke fra 50 prosent til 80 prosent for månedene januar til mars.

Åsbø sier toget langt på vei har gått for de som har meldt at de avstår fra å produsere tomater i år.

– Dersom man ikke har tatt en avgjørelse, går det til langt utpå sommeren før man er i gang med innhøsting, sier Åsbø.

Han anslår at tomatproduksjonen vil gå ned minst 20 prosent sammenlignet med i fjor, noe som vil gjøre det langt vanskeligere for kundene å finne norske tomater i butikkene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen