Kommunene får skatteboost

– Dette er veldig gledelige tall, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Han viser til ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at skatteinngangen til kommuner og fylkeskommuner lå på 236,4 milliarder kroner i 2021. Det er 9,2 milliarder kroner mer enn det som ble anslått i statsbudsjettet for 2022.

Disse midlene kan kommunene og fylkeskommunene nå disponere fritt, påpeker statsråden.

– Men det er veldig viktig at kommunene tar høyde for at store deler av denne merskatteveksten ikke gir et varig høyere inntektsnivå, advarer han.

Gram forklarer at den økte skatteinngangen i stor grad skyldes éngangsinntekter.

– Derfor er det neppe klokt å sette mye av dette inn i varig drift, sier han.

I stedet kan pengene brukes på å betale ned gjeld eller gjøre investeringer, foreslår han.

