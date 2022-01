Frp-er vil gi alt staten tjener på høye strømpriser, tilbake til folk

Overfor Dagbladet omtaler Sve, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, det som røveri at staten tjener penger på høye strømpriser.

– Staten lopper innbyggerne og næringslivet for enorme summer og blir styrtrik på skyhøye strømpriser, sier han.

Sve mener 28 milliarder er et minimum for hva staten bør betale tilbake til folk og næringsliv – og han sier at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må gjøre det.

– Vi har innført en sikringsordning som var en nyskapende ordning. Der bruker vi over 13 milliarder kroner på å hjelpe folk gjennom strømkrisen, svarer Vedum.

