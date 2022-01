Elevorganisasjonen: Eksamen bør avlyses

– Med grønt nivå i videregående skole og et såpass stort smittepress vil det bli variasjoner i smittetiltakene rundt om i landet. Dét, kombinert med tapt læring i nesten to år, mener vi gir flere grunner til å avlyse vårens eksamener enn å gjennomføre dem, sier leder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, til Utdanningsnytt.

De som nå er avgangselever i videregående skole, hadde kun gjennomført ett vanlig semester før koronapandemien brøt ut. Disse elevene har måttet tilpasse seg en skolehverdag preget av hjemmeskole og stadige endringer, påpeker Udnæs.

– Det har vært så store variasjoner i opplæringen disse elevene har fått. I fjor var det et av argumentene for at man ikke kunne gi en sentraltgitt eksamen. Det argumentet bør stå seg like godt i år, mener han.

