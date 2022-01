Aktor: Hans soningsforhold er underordnet

– Hva slags soningsforhold Anders Behring Breivik har i fengselet er helt underordnet. Det store temaet her er faren forbundet med løslatelse, sa aktor Hulda Karlsdottir i sitt innledningsforedrag.

Massedrapsmannen har tidligere saksøkt Norge for brudd på menneskerettighetene i forbindelse med det han mener er uakseptable soningsforhold. Han tapte både i tingretten og lagmannsretten.

Beskriver i detalj

Aktor bruker mye tid i sin innledning til å fortelle om de som ble drept og skadd av bomben i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Til sammen var det åtte personer som ble drept og ni som ble alvorlig skadd da en bilbombe plantet av terroristen eksploderte rett foran Høyblokka i regjeringskvartalet på ettermiddagen 22. juli 2011.

Som en del av sin innledning der hun argumenterer mot at den forvaringsdømte drapsmannen skal bli prøveløslatt, beskriver aktor Hulda Karlsdottir drapene og de mest alvorlige skadene i detalj. I tillegg forteller hun om senskader, og har beskrevet de alvorlige materielle skadene som bomben forårsaket.

Begjærte seg prøveløslatt

Forsvarer Øystein Storrvik har i intervjuer i forkant av rettssaken pekt på at han vil konsentrere seg om at den dømte terroristen har hatt manglende soningsprogresjon i løpet av tiden han har sittet i fengsel.

Drapsmannen henvendte seg til pressen da han kom inn i rettssalen og bekreftet at han fortsatt ønsker prøveløslatelse.

Han hadde med seg en koffert med en påskrift om folkemord da han kom inn i retten. Han gjorde deretter en nazihilsen mot tilhørerne, som for det meste består av presse, før han spurte om noen hadde et spørsmål.

På spørsmål fra en journalist om hvorvidt han angrer på 22. juli 2011, svarte han at han ville komme tilbake til det under rettsforhandlingene denne uken.

Deretter kom han med et lengre politisk budskap om borgerkrig i Europa. På spørsmål om sitt yrke svarte han at han nå er stortingskandidat for et nazistisk parti.

Han begjærte seg så prøveløslatt.