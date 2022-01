Partiene er i gang med å kna på krisepakken

Av Marie De Rosa og Bibiana Piene

– Vi skal diskutere god politikk for folk og bedrifter som sliter under koronapandemien sammen med Sp og SV. Vi håper på gode samtaler slik vi har hatt hittil i regjeringsperioden, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen på vei inn i forhandlinger med Senterpartiet og SV på Stortinget mandag.

Partiene må komme til enighet om forslaget til ny koronakrisepakke som regjeringen la fram fredag. Der er det satt av 20,2 milliarder kroner i støtte til kriserammede bedrifter, kulturliv og kollektivtrafikk. En ny lønnsstøtteordning er en del av pakka.

I tillegg har regjeringen foreslått å bruke 3,4 milliarder kroner på å øke strømstøtten til husholdningene.

SV-krav

SV har lagt fram en rekke krav før forhandlingsstart mandag. Blant annet vil partiet satse mer på grønn kollektivtransport framfor å støtte flyselskapene, samt styrke kommuneøkonomien.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) har også antydet nye runder på lønnsstøtteordningen, selv om de forhandlet med regjeringen om denne før jul.

Mens Ap understreker at de er blitt enige med SV om lønnsstøtten, presiserer Kaski at dette bare gjelder lønnsstøtten i desember.

– Nå diskuterer vi lønnsstøtten for januar og februar. Vi har et ønske om å forsterke ordningen som gjør at den blir bedre tilpasset blant annet sesongbedrifter. Dette er noe Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør kunne støtte.

Senke taket

SV har også ønske om å senke taket i kompensasjonsordningen.

– Vi har ulike forslag på det. Vi får se på det i forhandlingsrommet. Vi har tidligere foreslått et tak på én million og lån opptil ti millioner. Så får vi se hvor vi ender opp, sier Kaski.

SV mener også at det bør knyttes krav om null oppsigelser samt nei til økte lederlønninger og bonuser i det året en bedrift får utbetalt støtte.

Også støtteordningene for kulturlivet må forsterkes, mener Kaski, som føyer til at de ser hen til forhandlingene som foregår parallelt i energi- og miljøkomiteen og arbeids- og sosialkomiteen om henholdsvis strømstøtten og støtteordninger for permitterte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

– Vi har tett kontakt med våre representanter i de andre komiteene. Vi ser hele krisepolitikken i sammenheng.

Kortene til brystet

Regjeringspartiene vil ikke røpe hvordan kravene fra SV blir tatt imot.

– Vi får gå mer i dybden på det SV ønsker og ta det derfra. Vi har vært opptatt av å komme med ulike ordninger som i sum skal hjelpe bedrifter og folk i ulike bransjer som er hardt ramma, sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik.

Målet er å bli enige om hvordan ordningene skal se ut senest onsdag, slik at de kan behandles første gang fredag. Endelig vedtak blir mandag 24. januar – samtidig med at pengene bevilges.

Men Knutsen er ikke bekymret for å gå tom for tid.

– Dårlig tid er vi vant til å ha på Stortinget. Det har vi nesten konstant, sier han.

Også Kaski tror partiene kommer i mål.

– Ja, det regner jeg med at vi blir. Vi har kort tid på oss, men det er vi vant til.

