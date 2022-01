Totalt 1.000 mennesker har svart på undersøkelsen, som er gjort for NRK. Den viser at det er aldersgruppen 50–59 år som er minst bekymret, samt at menn er mindre bekymret enn kvinner.

Psykolog Peder Kjøs sier til NRK at han ikke er overrasket.

– Jeg tror man blir sliten og lei av å være redd på et vis. Etter en tid når man en grense for hvor lenge man greier å gå og være aktivt bekymret, sier han.

