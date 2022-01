Mann tiltalt for grov kroppsskade etter slåsskamp på T-banen i Oslo

I tiltalen beskrives det hvordan mannen skal ha påført den andre mannen flere stikk og hogg i hodet og kroppen. Fornærmede fikk to kutt i hodet og måtte opereres to ganger for skadene i hendene, skriver Avisa Oslo.

Hendelsen fant sted om bord på T-banen ved Makrellbekken stasjon 26. mars. To menn ble kjørt til sykehus etter at tre personer hadde vært involvert i en slåsskamp. Da 22-åringen ble pågrepet, var han i besittelse av en 22,5 centimeter lang kniv.

Det er uklart hvordan mannen stiller seg til tiltalen.

Tiltalte må møte i Oslo tingrett i mai. Rettssaken varer i tre dager.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen