Flygelederne saksøker Avinor

Norsk Flygelederforening mener medlemmene har krav på hviletid som flygelederne mener de ikke får, skriver Dagens Næringsliv. Foreningen organiserer rundt 600 flygeledere ved 20 kontrolltårn i norsk luftfart.

Ifølge en EU-forordning som ble implementert i norsk lov for et drøyt år siden, må flygelederne gis pauser i løpet av vakten der de ikke må utføre arbeidsoppgaver. Det er for å sikre hvile og restitusjon.

Avinor Flysikring mener de allerede tilrettelegger for dette, med retningslinjer som sier at flygelederne kan ta «naturlige pauser» når det er roligere perioder på vakt.

Det holder ikke for flygelederne. Saken kommer opp for Oslo tingrett denne uken og er berammet til tre dager.

Ingen av partene har villet uttale seg til DN før rettssaken starter.

