Støre slår cyberalarm: – Vi må være mer våkne

Fredag ble den ukrainske regjeringens nettsider rammet av et stort dataangrep.

En vekker, mener statsministeren.

– Jeg tror Norge må våkne og se at hybride angrep er en reell ny samfunnstrussel, sier Støre til NTB.

Han viser til at Norge allerede har opplevd alvorlige dataangrep mot Stortinget, statsadministrasjonen og en rekke norske selskaper.

Men hybride trusler kan også være mer uklare i sin form. Og de kan utfordre hver og én av oss.

– Det må vi være mer våkne overfor, sier Støre.

– Jeg er opptatt av at vi både som enkeltmennesker og bedrifter og institusjoner må være klar over at dette er en del av vår beredskap.

Forsvarskommisjon

Støre sier regjeringen vil gå dypere inn i disse problemstillingene når det nå skal nedsettes en forsvarskommisjon.

Kommisjonen ledes av Knut Storberget og skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge må ta for å ivareta sikkerheten framover.

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen også en nasjonal tiltaksplan for cybersikkerhet i næringslivet.

– Dette er et trusselbilde som ikke er helt nytt, men jeg tror vi må være åpnere om det, sier Støre.

Han trekker fram etterretning mot forskning og næringsliv og risikoen for at fremmede makter skal forsøke å påvirke valg i Norge som eksempler på trusler vi må ta på alvor.

– Det handler om å være årvåken. Ikke bli hysterisk eller mistenksom i alle retninger, men være nøkternt klar over at det som skjer av etterretningsaktivitet og uklar påvirkning, det har vi sett i andre land.

Positiv til samtaler

Situasjonen langs grensa til Ukraina mener Støre det er for tidlig å konkludere om.

– Det står fortsatt 100.000 russiske soldater med tungt materiell på grensa. Og det er ikke fra russisk side gitt noe klart signal om hva planen er med den store militære oppbyggingen, sier han.

Ifølge Støre er denne usikkerheten trolig en del av selve meningen med operasjonen.

Statsministeren mener likevel det er positivt med samtalene Russland har holdt med vestlige land den siste uka, både i form av direkte samtaler med USA og gjennom Nato og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Det er slik spørsmål mellom land bør håndteres i dagens Europa.

Åpen dør

Ifølge Støre er det store spørsmålet nå om disse samtalene kan føre til redusert spenning, tillitsskapende tiltak, nedrustning eller tiltak for å unngå misforståelser.

– Det bør slike samtaler kunne handle om. Men det de ikke kan handle om, er at noen land tar avgjørelser på vegne av land som ikke er til stede. Jeg merker meg at amerikanerne har vært veldig søkende, og at de har lyttet til de allierte når de har forberedt seg til disse samtalene. De har vært veldig inkluderende, sier han.

Støre er også klar på at Natos åpne dør ikke må lukkes.

Ukrainsk medlemskap i Nato er ikke på agendaen nå, understreker han.

– Men prinsippet om at et land selv tar sine valg om hvordan det ønsker å ivareta sikkerheten sin, det må vi slå ring om, fastslår statsministeren.

Støre minner om Gerhardsen-regjeringens beslutning i 1949 om å ta Norge inn i Nato.

– Det var vår rett, sier han.

– Det at andre på utsiden skal kunne stoppe det og ha vetorett over det, det kan vi ikke akseptere.

