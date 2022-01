Politiet har henlagt to forhold i tiltalen mot Khalid Skah

– Jeg kan bekrefte at Oslo statsadvokatembeter har henlagt to forhold mot Khalid Skah og trukket tilbake den internasjonale etterlysningen av ham, sier politiinspektør Eirik Skøyeneie ved Sentrum politistasjon i Oslo til VG.

I 2009 ble den norsk-marokkanske tidligere friidrettsutøveren Khalid Skah tiltalt for trusler og vold mot sin norske ekskone og deres to barn, samt forsøk på utpressing av ekskona. I tillegg ble han tiltalt for forsøk på omsorgsunndragelse av sin og ekskonas barn.

Det er familievolden og forsøket på utpressing som nå er henlagt. Grunnen er at den nye straffeloven i Norge reduserer antall tilfeller der norsk straffelov kan brukes for straffbare handlinger som norske statsborgere begår i utlandet, sammenlignet med den gamle straffeloven.

Skah nekter straffskyld for alle forholdene han er tiltalt for, også de henlagte.

Samtidig har norske myndigheter trukket tilbake den internasjonale etterlysningen av Skah fordi en eventuell pågripelse og utlevering trolig vil føre til oversoning hvis han blir domfelt.

Den nasjonale etterlysningen opprettholdes likevel, noe som betyr at han risikerer å bli pågrepet om han returnerer til Norge.

– Han er svært lettet over at norske myndigheter har innsett at de ikke har noen sak mot ham, og at de mest alvorlige anklagene er henlagt. Han er samtidig frustrert over at det har tatt så lang tid. Han har fått ødelagt mye av sitt liv og karriere som trener, siden han ikke kunne reise fritt, sier Skahs advokat Brynjar Meling.

