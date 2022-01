Diakonhjemmet og Lovisenberg med kjempeunderskudd – vil ha hjelp fra staten

De blodrøde tallene skyldes kun økte utgifter og tapte inntekter som følge av pandemien, som Helse sør-øst (HSØ) ikke har kompensert dem for, skriver Vårt Land.

Styrelederne ved de to sykehusene slår nå alarm og sier at dersom ikke HSØ dekker underskuddet, vil det få konsekvenser for driften i år.

Mandag ble det kjent at regjeringen vil gi sykehusene over 1,5 milliarder kroner ekstra for å holde kapasiteten oppe under pandemien.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til avisen at hun forventer at helseregionene fortsetter å vektlegge likebehandling mellom offentlige og ideelle sykehus med driftsavtale når de beregner kompensasjon for pandemirelaterte utgifter.

