Svindlere tømte bankkontoer for 600.000 kroner

I et svindelforsøk som tilsynelatende virket målrettet mot 52 bankkunder ble det sendt ut SMS hvor kontoeierne ble bedt om å kontakte banken på en spesielt 800-nummer. Meldingen bankkundene fikk gikk ut på at det foregikk falske aktiviteter på kontoene deres.

Angrepet skiller seg fra tidligere forsøk der tusenvis av tekstmeldinger er sendt ut i forsøk på å lure flest mulig.

De som ringte nummeret ble møtt av en kvinne som skulle hjelpe dem med å stanse svindelen. De ble bedt om å oppgi personopplysninger, BankID og passordet.

– Dermed har svindlerne alt de trenger for å logge seg inn på nettbanken. Mens kvinnen sitter og godsnakker med kunden for å «hjelpe», tømmes kontoen for det som er av penger – også alt som måtte være disponibelt på fleksilånet, sier sikkerhetsansvarlig Åsmund Myklevoll i Sparebanken Sør.

Kort etter samtalene, hvorav den lengste varte i 23 minutter, fikk imidlertid bankkundene en dårlig følelse og ringte kundesenteret i banken. Der greide man å stanse overføringen av penger. Telenor fikk sperret 800-nummeret.

