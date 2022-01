Støttegruppen frykter at ny Breivik-runde i retten kan føre til retraumatisering

Av Anders R. Christensen

– Det er klart at dette er en stor belastning for de etterlatte og de overlevende. Enhver omtale av terroristen kan bidra til retraumatisering, sier leder Lisbeth Røyneland for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli til NTB.

Støttegruppen gjør seg nå klare til at Telemark tingrett i neste uke skal behandle Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse.

I fjor sommer søkte terroristen om prøveløslatelse da minstetiden på ti år av forvaringsdommen på 21 år løp ut. Tirsdag i neste uke møter Breivik under behandlingen i gymsalen i Telemark fengsel i Skien, der han har sonet siden 2013.

Røyneland sier at støttegruppen har vært forberedt på at saken ville komme opp.

– Vi har visst at det kommer en ny runde i retten og har forsøkt å forberede de berørte på at den kommer ved å orientere om fakta rundt saken, sier hun.

– Helt urealistisk

Røyneland mistet selv sin datter Synne under angrepet på Utøya i 2011. Hun sier at hun har tillit til rettssystemet og til at det vil gjøre det som er riktig.

– Vi forventer at rettssystemet fungerer slik det skal gjøre. Det har det gjort i de foregående rettsrundene, og det forventer vi at det vil også i denne runden, sier hun.

Selv om retten nå skal ta stilling til om hvorvidt Breivik skal prøveløslates, har Røyneland ingen tro på at han vil slippes fri nå.

– Det vurderer vi som helt urealistisk, og er ikke noe vi er bekymret for, sier hun.

Ville ut av fengselet

Breivik og hans forsvarer Øystein Storrvik ba i fjor høst om at saken skulle behandles i en rettssal utenfor fengselet, men fikk avslag fra Telemark tingrett. Dermed blir i stedet saken behandlet i en provisorisk rettssal i gymsalen i fengselet i Skien. Det samme ble gjort da retten behandlet Breiviks søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene i 2016 og 2017.

– Det gir en viktig signaleffekt. Han slipper ikke utenfor fengselsmurene, selv ikke for å delta i sin egen rettssak. Vi tror også det vil gjøre at medietrykket blir mer dempet enn hvis han skulle ha møtt i en tingrett utenfor fengselet, sier Røyneland.

Støttegruppen kommer selv til å ha minst to representanter som skal sitte i Oslo tingrett og følge direkteoverføringen av rettssaken i fengselet i Skien.

– Vi vet at de berørte setter pris på at de kan få informasjon direkte fra oss, i stedet for kun å måtte forholde seg til det som kommer fram i mediene, sier Røyneland.

Redd for høyreekstreme uttalelser

Under de tidligere rundene i retten har Breivik gjort høyreekstreme hilsener og sa sist han var i retten at han bekjenner seg til nasjonalsosialismen. Lisbeth Røyneland sier at støttegruppen er forberedt på at han kan gjøre noe lignende under den nye rettsbehandlingen.

– Vi vet at han går rettens vei for å få oppmerksomhet. Vi tror at han vil gjøre nazihilsen slik han har gjort tidligere, men man vet aldri. Han er uberegnelig, og man må være oppmerksom på uventede vendinger, sier hun, og fortsetter:

– Det har vært et ønske fra myndighetene at han ikke skal få ytre sine høyreekstreme meninger utad, og det må også gjelde nå. Der må mediene og rettsapparatet sørge for at de høyreekstreme uttalelsene hans ikke kommer ut til tilhengerne hans. Det er det vi er aller mest redd for.

Breivik kan søke prøveløslatelse igjen ett år etter at en dom som nekter prøveløslatelse, er endelig.

– Alle nye rettsrunder er en sterk belastning for de berørte. Slik jeg tolker Breivik, ønsker han oppmerksomhet, og da vil han trolig benytte seg av muligheten til å få behandlet saken så ofte han kan, sier Røyneland.

