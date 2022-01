Skolenes landsforbund: Ansatte i skoler og barnehager er mindre trygge

Fredag vedtok styret i landsforbundet en uttalelse om at ansatte i skoler og barnehager verken har hatt et trygt fysisk eller psykisk arbeidsmiljø i pandemien, noe som ifølge forbundet er et brudd på arbeidsmiljøloven.

Bakgrunnen for uttalelsen er at regjeringen torsdag endret på tiltakene. Blant annet er ikke skoler og barnehager lenger pålagt å ha gult nivå, mens videregående skoler har gått fra rødt til grønt. Heretter skal det også være kommunene som bestemmer tiltaksnivået.

Skolenes landsforbund mener Arbeidstilsynet har sviktet de ansatte.

– Oss bekjent er det ikke gjort noen som helst selvstendige vurderinger fra Arbeidstilsynet om arbeidsmiljøet til ansatte i skoler og barnehager under pandemien, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker til bladet FriFagbevegelse.

Direktør Monica Seem i avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet avviser på sin side problemstillingen.

– Arbeidstilsynet kan ikke vurdere arbeidsmiljøet for undervisningssektoren under ett. En vurdering av om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig må gjøres for den enkelte arbeidsplass, for grupper av arbeidstakere og i noen tilfeller for den enkelte arbeidstaker, sier hun.

