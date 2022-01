To av tre vil ha Ida Wolden Bache som ny sentralbanksjef

Samtidig sier flere enn fire av ti, eller 43 prosent, av de spurte at de har ganske eller svært liten tillit til regjeringens ansettelsesprosess, viser en måling Kantar har gjort for TV 2.

Én av fire, eller 25,7 prosent, av dem som har en mening om saken, svarer at de ønsker Stoltenberg som sentralbanksjef, mens to av tre, eller 66,8 prosent, svarer at de ønsker Bache.

Som tidligere partileder og statsminister for flere av dem som nå skal håndtere søknaden hans, har det vært mye oppmerksomhet rundt habilitet og anklager fra politiske motstandere om kameraderi i forbindelse med prosessen, noe statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser er tilfelle.

[ Kommentar: De som sier de ikke vil at det skal gå politikk i ansettelsen av ny sentralbanksjef, gjør alt de kan for at det skal gå politikk i ansettelsen av ny sentralbanksjef. ]

