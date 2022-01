Støre: Bedriftene må være forberedt på høyt sykefravær

Det siste døgnet ble det satt ny rekord i antall smittede på ett døgn i Norge, med 11.825 koronasmittede.

På regjeringens pressekonferanse torsdag sa Støre at smittetoppen ifølge FHI ligger foran oss, og at vi dermed risikerer at sykefraværet vil stige.

– Sykefraværet vil sannsynligvis bli høyt. Alle bedrifter og virksomheter må forberede seg på det. Det må legges planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon, sa Støre.

På pressekonferansen opplyste regjeringen at de lemper noe på de strenge koronareglene som ble innført for fire uker siden.

– Vi kan slippe opp noe, men vi kan ikke slippe opp helt, sa statsministeren

– Tiltakene vi vedtok, har virket og trykket på helsevesenet vårt har vi klart å holde på et akseptabelt nivå. Men vi må fortsatt ha tiltak for redusert kontakt, slik at vi bevarer kontrollen med pandemien.

[ Regjeringen tillater skjenking fram til klokka 23 ]