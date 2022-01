Regjeringen lanserer ny modell for å styrke arbeidslivet

Utarbeidingen av en ny Norges-modell for arbeidslivet ble varslet av Støre-regjeringen i Hurdalsplattformen.

– Den skal inneholde krav som i størst mulig grad sikrer at det offentlige handler med seriøse aktører. Dette kan for eksempel handle om krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger, tiltak som gir bedre mulighet for kontroll og sanksjoner, eller å forby kontantbetalinger for å gjøre det vanskeligere å betale svart, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Han varsler at regjeringen ønsker et tett samarbeid med partene i arbeidslivet, kommunesektoren og oppdragsgivere om hvilke krav som bør inngå. Næringene som først kan vente seg endringer, er bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

– Vi vurderer blant annet å styrke kravene til oppdragsgiveres kontroll og oppfølging av sine anskaffelser og å innføre krav til språkferdigheter, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Modellen skal også bidra til at flere unge får en sjanse i arbeidslivet, skriver regjeringen.

