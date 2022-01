Ni av tolv elsparkesykkelaktører må forsvinne fra Oslo

Målet er å begrense antallet allerede til våren, opplyser byrådet til Aftenposten.

Dagens tillatelsesordning går ut 31. mars, og byrådet ønsker å ha den nye ordningen på plass allerede fra 1. april.

Selve antallet elsparkesykler vil derimot ikke endres – det skal fortsatt være rundt 8.000 elsparkesykler i Oslo. Hvilke aktører som velges ut til å kunne drifte i Oslo, vil baseres på en rekke kriterier.

– Vi vil prioritere selskapene som har de beste løsningene for fremkommelighet, trafikksikkerhet, klima og miljø. Det viktigste for oss er at folk skal oppleve det som trygt å bevege seg i byen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, i en pressemelding.

Bystyret må endelig vedta forslaget fra byrådet.

